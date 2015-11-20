台湾债市：10年增额券殖利率盘初区间微跌，央行维持14天存单利率不变

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北11月20日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周五盘初区间微跌。交易员指出，盘前央行公布14天期存单利率维持在0.36%不变，令市场欠缺题材带动，今日台债料续在既有区间窄幅波动。
他们表示，今日104/12二次增额券展开发行前交易，成为市场交投重心，致现券交投稍有转弱，至于104/12R首日发行前交易区间大致落在1.18%附近盘整，并未释出明显方向指引，五年券104/13殖利率亦持在0.74%狭幅整理。
〞14天存单利率不变也没有产生失望性卖压，市场蛮平静的。〞一位大型证券台债交易员说。
本地时间10:28时，五年券104/13期 持平在0.74%，成交量为4亿台币；10年券104/12R殖利率则跌0.71个基点至1.1795%，成交量为38亿台币；至于台股加权指数 则跌0.28%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.735-0.750%；104/12R期则在1.175-1.185%。
美国较长期公债周四表现连续第二个交易日好于短期公债，因一周初请失业金人数减少，其他经济数据强劲，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息的预期。指标10年期公债 价格涨6/32，收益率为2.246%，下跌2个基点。
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--美国FED：联储已“竭尽所能”避免升息给市场造成意外--副主席 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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