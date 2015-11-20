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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 10:37 BJT

《汇市简讯》澳元/美元摆脱早盘疲势，重新站上0.72

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* 澳元/美元上档开始显现活力，因新西兰元/美元上涨

* 澳元/美元触及盘中新高0.7204

* 该货币对隔夜涨至0.7215，之后动能减弱，横盘波动

* 这种整理走势现在可能要结束了，新西兰元/美元涨0.45%

* 下周美国感恩节应能刺激进一步空头回补。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 张涛)

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