香港金融：相信市场在有预期下能够应对美国加息影响--财政司司长

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港11月20日 - 香港财政司司长曾俊华周五称，各方对美国加息已有准备，相信在有预期下能够应对加息带来影响。
刚完成二十国集团领导人峰会及罗马尼亚访问行程回港的曾俊华在机场向传媒表示，美联储的记录显示很多成员都觉得应该于12月会加息，各方对加息都等候了一段时间，亦有这个准备，相信市场在有预期的情况下能应对加息。
至于香港会否跟随加息以及加息会否影响楼市，曾俊华说，要视乎市场资金流动情况，楼市本身亦要看供应，未来几年香港房屋供应量会增加，加上加息及国际经济环境，相信对楼市以及整体经济都会有一定影响。
外界普遍预期美联储将在12月15-16日的会议上升息，这将是近十年来首次升息。据周三公布的会议记录，在美联储10月27-28的会议上，支持12月升息的气氛已经很浓。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，故美国利率走势对影响香港本地利率走向。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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