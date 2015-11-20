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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 10:55 BJT

日本股市：早盘收跌，日圆兑美元上扬带来拖累

食品类指数 涨0.3%，零售类指数 的表现也优于大盘，小涨0.2%。

玻璃和陶瓷制品公司东陶公司 跌1.8%，此前瑞士信贷将该股评级由“中性”下调至“逊于大盘”。

夏普 逆转稍早弱势，上涨5.6%，此前宣布预计电视业务会在明年实现盈利。

东证股价指数 下滑0.5%，早盘收报1,593.18点，33个分项指数中有26个下跌。

JPX-日经400指数 跌0.4%至14,369.57点。(完)

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