更新版 1-台湾债市：10年券殖利率盘中创一个半月新低，因多方买盘涌进

(新增交易员评论)

路透台北11月20日 - 台湾10年104/12期增额公债 殖利率周五早盘趋跌，创同年期券逾一个半月新低。交易员指出，盘前央行公布14天期存单利率维持在0.36%，稍让多方力道受阻，但随着104/12R殖利率盘初微扬过程中，买盘进驻带动殖利率跌破1.16%的整数关卡。

他们表示，今日104/12二次增额券展开发行前交易，成为市场交投重心，致现券交投稍有转弱，至于104/12R首日发行前交易因多方突袭令殖利率跌幅拉大，提振多方势力抬头引领各年期主流券殖利率联袂趋跌整理。

“要券的人太多，104/12R作空会等在1.15%再进，上面买盘超多。〞一位大型外银台债交易员说。

早盘104/12R发行前交易殖利率低位来到1.158%，此前10年券盘中低位为10月1日的1.1350%。

另位大型民营银行台债交易员也称，由于市场资金偏滥，券源供给远低于市场胃纳，才会让多方趁势攻击，104/12R首日殖利率一度跌破1.16%关口，短线多方气焰略占上风，若该券殖利率失守1.15%，下方就很难预测了。

本地时间11:36时，五年券104/13期 跌1.4基点至0.726%，成交量为14.5亿台币；10年券104/12R殖利率则跌2.74个基点至1.1592%，成交量为115亿台币；至于台股加权指数 则跌0.32%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.72-0.75%；104/12R期则在1.15-1.18%。

美国较长期公债周四表现连续第二个交易日好于短期公债，因一周初请失业金人数减少，其他经济数据强劲，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息的预期。指标10年期公债 价格涨6/32，收益率为2.246%，下跌2个基点。

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