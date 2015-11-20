修正-《路透峰会》欧洲2016年或颇具投资魅力，欧元可望反弹--霸菱资产

(更正：改正标题及第六段错别字，应为“霸菱”而非“霸陵”)

路透伦敦11月19日 - 霸菱资产管理周四表示，欧洲央行进一步推出货币刺激举措，加上经济增长势头改善，使得2016年欧洲成为颇具魅力的市场，并称如果随后逐步缩减量化宽松，欧元可望反弹。

霸菱首席投资官Ken Lambden称，随着经济成长开始向好，该公司对欧洲的看法变得更趋乐观。该公司管理资产规模约为332亿欧元。

“我们比较看好的股市是欧股，这种预估的依据是量化宽松及经济成长改善的完美组合，”他在路透全球投资前景峰会上表示。

但Lambden补充称，如果欧洲经济成长开始增强，欧洲央行可能降低货币刺激力度。他说，在这种情况下，欧元可能反弹。

他暗示，这种走势或在第二季后半段出现。

霸菱还开始对新兴市场变得更有兴趣，不过Lambden称，相比一些纪录低位，新兴市场资产看起来并不是那么便宜。

“但可以说，相比一些发达市场的估值，现在是时候开始重新研究一些新兴市场了，”他说。

他警告新兴市场表现可能明显参差不齐，但称中国、印度和俄罗斯存在机会。

在承认中国经济在减速的同时，Lambden称服务业展现力道，他对前景的看法“相对乐观”。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)