修正-《路透峰会》欧洲2016年或颇具投资魅力，欧元可望反弹--霸菱资产

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(更正：改正标题及第六段错别字，应为“霸菱”而非“霸陵”)
路透伦敦11月19日 - 霸菱资产管理周四表示，欧洲央行进一步推出货币刺激举措，加上经济增长势头改善，使得2016年欧洲成为颇具魅力的市场，并称如果随后逐步缩减量化宽松，欧元可望反弹。
霸菱首席投资官Ken Lambden称，随着经济成长开始向好，该公司对欧洲的看法变得更趋乐观。该公司管理资产规模约为332亿欧元。
“我们比较看好的股市是欧股，这种预估的依据是量化宽松及经济成长改善的完美组合，”他在路透全球投资前景峰会上表示。
但Lambden补充称，如果欧洲经济成长开始增强，欧洲央行可能降低货币刺激力度。他说，在这种情况下，欧元可能反弹。
他暗示，这种走势或在第二季后半段出现。
霸菱还开始对新兴市场变得更有兴趣，不过Lambden称，相比一些纪录低位，新兴市场资产看起来并不是那么便宜。
“但可以说，相比一些发达市场的估值，现在是时候开始重新研究一些新兴市场了，”他说。
他警告新兴市场表现可能明显参差不齐，但称中国、印度和俄罗斯存在机会。
在承认中国经济在减速的同时，Lambden称服务业展现力道，他对前景的看法“相对乐观”。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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