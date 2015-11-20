中国票据市场：转贴利率本周跌破3%关口，缺资产背景下收票需求难降

路透上海11月20日 - 中国票据市场本周转贴利率跌势不休，足月（六个月）纸票和一年电票利率已双双跌破3%关口。宽松政策支持下资金面维持相对充裕，但实体经济不佳令银行依旧惜贷，“缺资产”状况仍无改观，此背景下银行收票需求难降，并推动市场利率节节下滑。

交易员指出，相较于票据利率的持续滑落，资金价格近期变化并不大，成本刚性对于转贴利率继续下行可能会有一定抑制；但由于政策宽松预期仍在，而且缺资产情况也暂时看不到明显改善的迹象，票据利率低位运行的格局料将维持。

“破3%了，现在纸票到2.90-2.95%附近了，电票（稍高）也差不了3-5个（基）点，”上海一银行交易员称。

他表示，从其所在机构的资金成本看，最近并没有明显下降，而目前资金融通高度市场化，各家机构之间的资金成本间应该也只有细微差距。不少机构在成本和收益倒挂情况下仍坚定地收票，可能只有通过期限错配以及加杠杆来平衡。

他认为，虽然目前转贴利率已很低，但市场情绪仍很高涨，加上对政策面和资金面的宽松预期还在，短期内利率继续向下的可能性犹存。

经常被视作银行资金成本之一的指标--SHIBOR，六个月期品种 最新报在3.1980%，一年期 为3.35%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价