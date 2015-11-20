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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 11:16 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元持稳，新西兰元延续隔夜涨势

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0714 1.0732 -0.17 0.00 1.2097

美元/日圆 122.92 122.85 0.06 0.00 119.68

欧元/日圆 131.70 131.85 -0.11 0.00 144.78

美元/瑞郎 1.0137 1.0121 0.16 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5289 1.5289 0.00 0.00 1.5573

美元/加元 1.3289 1.3280 0.07 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7200 0.7192 0.11 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6586 0.6560 0.40 0.00 0.7797

澳元/日圆 88.490 88.350 0.16 0.00 97.750

新西兰元/日圆 80.970 80.590 0.47 0.00 93.310

英镑/日圆 187.93 187.83 0.05 0.00 186.38

澳元/新西兰元 1.0929 1.0945 -0.15 0.00 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李春喜/刘秀红/王颖；审校 龚芳/李爽/戴素萍/高琦)

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