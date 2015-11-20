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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 11:31 BJT

韩国金融市场：韩股遭外资抛盘打压持平，韩元微升

韩元兑美元 涨0.3%，报1,157.7，周四国内收盘位为1,161.7。

周四公布的数据似乎支撑美联储对就业市场正在走强的看法。上周美国初请失业金的人数出现下降。

周五外资预计将连续第九天卖超韩股，截至中午时分，已卖超1,179亿韩元(1.0186亿美元)韩股。

LG电子 和LG显示器 分别上涨1.6%和5.2%。LG电子周四表示已签署一份协议，将研发自己的移动支付服务系统，名为“LG Pay”。LG电子与韩国前两大信用卡公司Shinhan Card与KB Kookmin Card签订协议，不过并未就计划中的这项技术提供时间表或描述。

三年期韩债期货12月合约 报109.34，持平于前日收盘位。

0228GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,157.7 1,161.7

日圆/韩元 9.4182/241 9.3966

韩国公债期货 * 109.34 109.34

韩国综合股价指数 1,989.56 1,988.91

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/白云; 审校 戴素萍/李爽)

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