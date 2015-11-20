韩国金融市场：韩股遭外资抛盘打压持平，韩元微升

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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韩元兑美元 涨0.3%，报1,157.7，周四国内收盘位为1,161.7。
周四公布的数据似乎支撑美联储对就业市场正在走强的看法。上周美国初请失业金的人数出现下降。
周五外资预计将连续第九天卖超韩股，截至中午时分，已卖超1,179亿韩元(1.0186亿美元)韩股。
LG电子 和LG显示器 分别上涨1.6%和5.2%。LG电子周四表示已签署一份协议，将研发自己的移动支付服务系统，名为“LG Pay”。LG电子与韩国前两大信用卡公司Shinhan Card与KB Kookmin Card签订协议，不过并未就计划中的这项技术提供时间表或描述。
三年期韩债期货12月合约 报109.34，持平于前日收盘位。
0228GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,157.7 1,161.7
日圆/韩元 9.4182/241 9.3966
韩国公债期货 * 109.34 109.34
韩国综合股价指数 1,989.56 1,988.91
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/白云; 审校 戴素萍/李爽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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