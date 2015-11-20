企业并购：Advent和贝恩资本等瞄准华平投资在QuEST的股权--消息人士

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透孟买11月19日 - 据两位直接参与交易的消息人士称，私募股权投资者Advent International、贝恩资本(Bain Capital)和Silver Lake料将提交针对QuEST Global Services价值约2亿美元少数股权的最终报价。
QuEST是由前美国通用电气(奇异,GE) 工程师Ajit Prabhu在1997年成立的一家工程外包企业，向航空、汽车、油气、电力和医疗等领域的公司提供工程外包服务。该公司总部位于新加坡，但超半数员工都在印度。
消息人士称，这些买家可能在下周末之前提交单独的最终报价，目标是美国私募股权公司--华平投资集团在QuEST 20%的股权。由于未获授权向媒体披露，消息人士均拒绝具名。
他们表示，交易对QuEST的估值料将在10亿美元左右，因投资者预期西方公司的工程服务外包需求将上升。
Advent、贝恩资本、华平投资集团和QuEST均拒绝置评，而记者未能立即联系到Silver Lake就此置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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