企业并购：Advent和贝恩资本等瞄准华平投资在QuEST的股权--消息人士

路透孟买11月19日 - 据两位直接参与交易的消息人士称，私募股权投资者Advent International、贝恩资本(Bain Capital)和Silver Lake料将提交针对QuEST Global Services价值约2亿美元少数股权的最终报价。

QuEST是由前美国通用电气(奇异,GE) 工程师Ajit Prabhu在1997年成立的一家工程外包企业，向航空、汽车、油气、电力和医疗等领域的公司提供工程外包服务。该公司总部位于新加坡，但超半数员工都在印度。

消息人士称，这些买家可能在下周末之前提交单独的最终报价，目标是美国私募股权公司--华平投资集团在QuEST 20%的股权。由于未获授权向媒体披露，消息人士均拒绝具名。

他们表示，交易对QuEST的估值料将在10亿美元左右，因投资者预期西方公司的工程服务外包需求将上升。

Advent、贝恩资本、华平投资集团和QuEST均拒绝置评，而记者未能立即联系到Silver Lake就此置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)