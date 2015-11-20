中国债市动态：现券收益率和IRS小跌，受SLF利率下调提振但人气仍谨慎

路透北京11月20日 - 受中国央行下调常备借贷便利（SLF）利率影响，中国银行间债市周五早盘现券收益率小跌，长端跌幅约2个bp（基点），成交稍趋活跃；利率互换（IRS）下行幅度稍大，在4bp左右。交易员称，央行举措说明货币宽松延续，市场在消息面整体平静情况下获得部分提振。

他们并表示，今日国债期货亦小幅高开后一路上行，不过反弹高度存疑，新股IPO实质重启前夕市场人气仍保持谨慎，后续需关注下周人民币有望加入特别提款权（SDR）货币篮子的消息。

“（收益率）下了一点，主要还是受昨晚央行下调SLF利率的影响，市场有一个乐观的反应吧。”华东一银行交易员说，“国债期货应该也是受这个影响，一般期货反应会大一点。”

他并表示，人民币有望加入SDR利好，短期或对利率债和中高等级信用债产生推动作用，但总体来看债市预计会维持小幅震荡格局。

中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。

北京一银行交易员亦表示，最近长端收益率变动不明显，且政府接连推出经济托底政策，所以市场情绪谨慎，“而且对跨年资金可能也有些担心，不过实际上市场上资金还是挺松的。”

他并预计，短端近期可能会受IPO以及基金调仓的影响难以下行，长端则仍需关注基本面以及托底政策的效果如何。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1450%/3.1150%，上日尾盘为3.18%/3.14%；10年期国开债150218券最新报价 在3.54%/3.5250%，上日为3.5650%/3.54%。