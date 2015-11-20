中国债市动态：现券收益率和IRS小跌，受SLF利率下调提振但人气仍谨慎

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京11月20日 - 受中国央行下调常备借贷便利（SLF）利率影响，中国银行间债市周五早盘现券收益率小跌，长端跌幅约2个bp（基点），成交稍趋活跃；利率互换（IRS）下行幅度稍大，在4bp左右。交易员称，央行举措说明货币宽松延续，市场在消息面整体平静情况下获得部分提振。
他们并表示，今日国债期货亦小幅高开后一路上行，不过反弹高度存疑，新股IPO实质重启前夕市场人气仍保持谨慎，后续需关注下周人民币有望加入特别提款权（SDR）货币篮子的消息。
“（收益率）下了一点，主要还是受昨晚央行下调SLF利率的影响，市场有一个乐观的反应吧。”华东一银行交易员说，“国债期货应该也是受这个影响，一般期货反应会大一点。”
他并表示，人民币有望加入SDR利好，短期或对利率债和中高等级信用债产生推动作用，但总体来看债市预计会维持小幅震荡格局。
中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。
北京一银行交易员亦表示，最近长端收益率变动不明显，且政府接连推出经济托底政策，所以市场情绪谨慎，“而且对跨年资金可能也有些担心，不过实际上市场上资金还是挺松的。”
他并预计，短端近期可能会受IPO以及基金调仓的影响难以下行，长端则仍需关注基本面以及托底政策的效果如何。
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1450%/3.1150%，上日尾盘为3.18%/3.14%；10年期国开债150218券最新报价 在3.54%/3.5250%，上日为3.5650%/3.54%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.880元，较上日结算价上涨0.21%；10年期国债主力合约T1512 收报98.575元，较上日结算价涨0.36%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选