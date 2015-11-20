中国汇市：人民币早盘续升成交活跃，但贬值预期推升期权波动率

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 人民币早盘随中间价续升，成交略放大
* 贬值预期推升期权波动率
* 央行维稳意志坚决，短期人民币料难现大幅升贬
路透北京11月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价继续小升。交易员称，美元/人民币期权波动率 最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预期日渐升温；但仍无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。
他们并指出，日内结售汇需求相对均衡，半日成交较昨日有所放大，6.38元附近仍可见大行结汇维稳；若贬值预期持续升温，料加大央行维稳压力。
“早盘购汇还是很多，...(但央行)子弹还是蛮充足的。”一股份行交易员说。
截止北京时间11:43，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.675/4.125，创近三个月最高；三个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.475/3.975，虽较昨日有所回落，但仍处于近三个月来高位。
上述交易员并指出，昨日有消息称人民币在SDR（特别提款权）的权重会仅10%左右，但对汇市影响不大，“加入才是正道，加入后的权重影响不大。”
亦有交易员表示，在SDR中人民币10%权重已算多，当前并不具备更多权重条件；而入篮后的市场反应仍取决于央行态度。
了解讨论的知情人士周四对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整SDR货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。
北京时间12:40，人民币兑美元 即期报6.3807元，上日收报6.384元。今日人民币兑美元中间价 报6.378元，上日中间价为6.3791元。人民币兑美元即期成交额 为77.71亿美元，上日半日为58.91亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五持稳，此前自近期涨势中回落，美元指数在这波涨势中曾升至七个月高位。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5925元, 上日尾盘为6.5975元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4072/6.4082元, 上一交易日尾盘报6.4039元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3820。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张金栋/张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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