中国汇市：人民币早盘续升成交活跃，但贬值预期推升期权波动率

* 人民币早盘随中间价续升，成交略放大

* 贬值预期推升期权波动率

* 央行维稳意志坚决，短期人民币料难现大幅升贬

路透北京11月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价继续小升。交易员称，美元/人民币期权波动率 最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预期日渐升温；但仍无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。

他们并指出，日内结售汇需求相对均衡，半日成交较昨日有所放大，6.38元附近仍可见大行结汇维稳；若贬值预期持续升温，料加大央行维稳压力。

“早盘购汇还是很多，...(但央行)子弹还是蛮充足的。”一股份行交易员说。

截止北京时间11:43，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.675/4.125，创近三个月最高；三个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.475/3.975，虽较昨日有所回落，但仍处于近三个月来高位。

上述交易员并指出，昨日有消息称人民币在SDR（特别提款权）的权重会仅10%左右，但对汇市影响不大，“加入才是正道，加入后的权重影响不大。”

亦有交易员表示，在SDR中人民币10%权重已算多，当前并不具备更多权重条件；而入篮后的市场反应仍取决于央行态度。

了解讨论的知情人士周四对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整SDR货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。

北京时间12:40，人民币兑美元 即期报6.3807元，上日收报6.384元。今日人民币兑美元中间价 报6.378元，上日中间价为6.3791元。人民币兑美元即期成交额 为77.71亿美元，上日半日为58.91亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五持稳，此前自近期涨势中回落，美元指数在这波涨势中曾升至七个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5925元, 上日尾盘为6.5975元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4072/6.4082元, 上一交易日尾盘报6.4039元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3820。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。