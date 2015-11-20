中国货币市场：回购利率维持区间窄幅震荡，SLF利率下调无实质影响

路透上海11月20日 - 中国银行间市场周五回购利率维持区间窄幅震荡，资金面宽松局面亦延续。央行昨日宣布下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，此举可能更多是为了建立利率走廊铺路，由于下调后的SLF利率水平远高于当前市场资金价格，因此并无实质影响。

交易员并指出，SLF利率下调尽管影响甚微，但央行通过此举，还是向市场释放了呵护流动性的暖意，目前资金预期依旧乐观，即便新股IPO很快启动，料也难撼动资金充裕局面。

“天天就是宽松，现在市场很平淡，大行都是敞开了出（钱），价格也没怎么动了，至于IPO，也不用当回事儿，”华东一银行交易员称。

她并表示，近期七天回购加权利率基本在2.25%-2.30%来回波动，而隔夜回购波幅更窄，仅在1.75%-1.78%区间内整理；而短期内，若无进一步宽松政策，资金价格继续向下空间有限，因为从此前央行的表态看，也不希望看到流动性过于泛滥。

中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。

上述交易员认为，此次SLF利率下调主要是因为一季度至今多次降息后，利率中枢明显下移，因此SLF利率只是顺势跟随调整，而且其最新利率水平与目前市场的利率中枢相比还是高出不少，在当前平稳的资金环境下，要触碰这个“利率走廊上限”可能性还是很小的。

“央行也不会等到市场利率上100个（基）点再动，现在的资金情况涨10-20个点可能会就有动作了，”她表示。

而上海一银行交易员则谈到，尽管对当下市场的影响很小，但SLF利率调低仍有其积极意义，主要在于进一步稳定了市场资金预期，未来即使出现突发性的资金面剧烈波动，为了抑制突破利率走廊上限，央行会以充足的流动性提供支持。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会依据制度恢复前期暂缓发行公司中已经进入缴款程序的10家公司新股发行，预计11月20日左右才能刊登招股意向书；剩余18家公司将分两批发行。他并指出，现阶段新股发行依然应坚持低价持续发行。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7697 1.7719 -0.22

七天 2.2717 2.2984 -2.67

14天 2.6180 2.5808 +3.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0250 2.4750 -45.00

七天 2.3150 2.5650 -25.00

14天 2.5500 2.5600 -1.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.2900 2.3200 -3.00

14天 2.7000 2.6200 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.7840 1.7850 -0.10

七天 2.2820 2.2800 +0.20

三个月 3.0440 3.0440 +0.00