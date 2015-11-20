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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 12:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在关键阻力位面前丧失动能

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* 澳元/美元中午时段的涨势在0.7211水平动力减弱，距离100日移动均线0.7213仅一步之遥

* 该货币对隔夜在0.7215见顶，100日移动均线是顽强阻力

* 美元兑亚洲除日本以外地区货币仍走势沉重，仅在盘中低点上方

* 头寸调整活跃，市场在美国感恩节之前展开调整

* 若今晚收在100日均线上方，则后市将看涨。(完)

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