路透基点：爱之味完成4,900万美元等值五年期定期贷款--TRLPC

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市食品饮料公司--爱之味股份有限公司已完成针对旗下山东子公司的4,900万美元等值五年期定期贷款。
台湾银行为独家牵头行、簿记行及额度代理行，其他三家银行担任联合安排行。
山东爱之味食品科技公司为此次贷款的借款人，贷款分为A部分3,000万美元和B部分1.2亿元人民币(1,900万美元)。
消息人士称，美元贷款的利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，而人民币贷款的利率为中国人民银行1-5年利率的115%。
母公司耐斯企业集团以及AGV First Biotech Food (BVI) Ltd作为担保人。
贷款资金用于资本开支。贷款于10月底签约。
与此同时，台湾银行还为爱之味发起15亿台币五年期贷款。贷款分为A部分10亿台币贷款及B部分5亿台币循环信贷。贷款利率以台湾银行1年期存款利率为指标，基于借款人的税后净利润率表现，在100-145个基点不等。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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