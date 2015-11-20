路透基点：爱之味完成4,900万美元等值五年期定期贷款--TRLPC

路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市食品饮料公司--爱之味股份有限公司已完成针对旗下山东子公司的4,900万美元等值五年期定期贷款。

台湾银行为独家牵头行、簿记行及额度代理行，其他三家银行担任联合安排行。

山东爱之味食品科技公司为此次贷款的借款人，贷款分为A部分3,000万美元和B部分1.2亿元人民币(1,900万美元)。

消息人士称，美元贷款的利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点，而人民币贷款的利率为中国人民银行1-5年利率的115%。

母公司耐斯企业集团以及AGV First Biotech Food (BVI) Ltd作为担保人。

贷款资金用于资本开支。贷款于10月底签约。