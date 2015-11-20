《路透峰会》多家全球投资巨头预计，2016年新兴市场将东山再起

**资金从流出转为流入**

根据国际金融协会(IIF)，在新兴市场增长率较富国的升水触及16年低位的情况下，新兴市场将出现自1988年以来首次资本净流出。该协会为全球最密切关注新兴市场资本流动的机构。

据基金追踪公司EPFR Global，今年约有600亿美元资金已撤离专注于新兴市场股票及债券的基金。英国安石集团及安本资产管理公司等侧重新兴市场的资产管理业者股价今年已下挫10-20%。

许多业者仍心存戒慎，纽约DoubleLine Capital的Bonnie Baha认为，前路还有更多陷阱，尤其是美元强势这方面。但其他人则认为，其中潜藏投资价值。

比如，安本的投资长Anne Richards即预测，2016年股市可能出现两位数涨幅。