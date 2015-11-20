台湾股市：涨多个股遭了结致大盘微收跌，下周料续在季线附近盘整

路透台北11月20日 - 台湾股市周五小幅收跌；分析师表示，大盘指数在上日大幅弹升后，今日因部分涨多个股略见获利了结卖需而稍见拉回整理，但指数大致守稳在8,400点上方盘整，周线收高1.6%，预期下周大盘续在季线附近盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.14%，报8,465.45点；今日成交初值 为753.90亿台币，上交易日修正后为859.60亿。

〞大盘出现轮动情况，部份个股出现获利了结卖压。〞台新投顾协理黄文清说。

他并称，尽管今日苹果供应链台积电 、大立光 等股价续扬，但大盘指数仍受累于部分涨多个股遭逢卖需而稍见拉回，惟随着季线失而复得，现在大盘走的是短线反弹波，下周料续在季线上方整理，短多高位暂看在8,600点左右。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，随着资金转进中小型股，令大型股表现相对失色，难以带动大盘指数续涨，料近期大盘暂在8,391点季线上下整理，下周主交投区间料在8,350-8,550点。

亚洲股市本周料将录得周线涨幅，而美元周五稍事休整，此前自七个月高位回落，投资者在权衡美国升息前景及全球经济成长放缓。