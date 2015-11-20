台湾股市：涨多个股遭了结致大盘微收跌，下周料续在季线附近盘整

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北11月20日 - 台湾股市周五小幅收跌；分析师表示，大盘指数在上日大幅弹升后，今日因部分涨多个股略见获利了结卖需而稍见拉回整理，但指数大致守稳在8,400点上方盘整，周线收高1.6%，预期下周大盘续在季线附近盘整。
台湾加权股价指数 收跌0.14%，报8,465.45点；今日成交初值 为753.90亿台币，上交易日修正后为859.60亿。
〞大盘出现轮动情况，部份个股出现获利了结卖压。〞台新投顾协理黄文清说。
他并称，尽管今日苹果供应链台积电 、大立光 等股价续扬，但大盘指数仍受累于部分涨多个股遭逢卖需而稍见拉回，惟随着季线失而复得，现在大盘走的是短线反弹波，下周料续在季线上方整理，短多高位暂看在8,600点左右。
国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，随着资金转进中小型股，令大型股表现相对失色，难以带动大盘指数续涨，料近期大盘暂在8,391点季线上下整理，下周主交投区间料在8,350-8,550点。
亚洲股市本周料将录得周线涨幅，而美元周五稍事休整，此前自七个月高位回落，投资者在权衡美国升息前景及全球经济成长放缓。
本地时间14:05，MSCI亚太明晟指数 涨0.33%。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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