《分析师观点》台湾10月外销订单七连跌但略胜预期，明年第二季料转正

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北11月20日 - 台湾经济部周五公布，10月外销订单金额较上年同期减5.3%，为连七月下跌，但略好于市场预估的5.82%降幅。分析师认为，明年第二季外销订单才会转为正成长。
经济部表示，10月外销订单425.5亿美元，较上月增加12.0亿美元或增2.9%，经季节调整后增0.7%。若与上年同月相较，外销订单减少23.6亿美元或减5.3%。
产品别方面，国际品牌手持行动装置新品热销，带动资讯通信产品创历年单月新高。单月订单金额143.2亿美元，较上月增5.7%，较上年同月增11.0%。
2015年10月 2015年9月
外销订单 -5.3 -4.5
路透调查 -5.82 --
订单区域
中国大陆(含港) -10.6 -9.8
美国 +5.6 +0.6
欧洲 -2.1 +1.8
日本 -24.4 -16.7
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
苹果 的新产品贡献在9月开始的外销订单就开始显现，10月也有挹注，因此10月的资通讯产品金额创下历史高位。不过预估11月苹果的订单挹注会稍弱于10月。由于去年基期蛮高的，预料外销订单要到明年第二季年变动率才会转为正数，第一季恐怕还是衰退。
此外，资通讯产品的海外生产比重持续走高，10月又走高至94%的历史高点，估计这些订单都在中国生产，因此预料对台湾的出口的贡献有限。
--元大投顾总经分析师 纪美均:
外销订单要到明年3、4月间才有转为正成长的机会，预期央行今年12月或明年3月仍有一次降息可能，12月暂先观察美国升息时点及物价波动情形。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1.3角，报32.730。
--台股加权股价指数 收跌0.14%至8,465.45点。
--指标10年期公债104/12R期 殖利率收跌3.26基点至1.1540%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景**
--台湾官方此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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