《分析师观点》台湾10月外销订单七连跌但略胜预期，明年第二季料转正

路透台北11月20日 - 台湾经济部周五公布，10月外销订单金额较上年同期减5.3%，为连七月下跌，但略好于市场预估的5.82%降幅。分析师认为，明年第二季外销订单才会转为正成长。

经济部表示，10月外销订单425.5亿美元，较上月增加12.0亿美元或增2.9%，经季节调整后增0.7%。若与上年同月相较，外销订单减少23.6亿美元或减5.3%。

产品别方面，国际品牌手持行动装置新品热销，带动资讯通信产品创历年单月新高。单月订单金额143.2亿美元，较上月增5.7%，较上年同月增11.0%。

2015年10月 2015年9月

外销订单 -5.3 -4.5

路透调查 -5.82 --

订单区域

中国大陆(含港) -10.6 -9.8

美国 +5.6 +0.6

欧洲 -2.1 +1.8

日本 -24.4 -16.7

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

苹果 的新产品贡献在9月开始的外销订单就开始显现，10月也有挹注，因此10月的资通讯产品金额创下历史高位。不过预估11月苹果的订单挹注会稍弱于10月。由于去年基期蛮高的，预料外销订单要到明年第二季年变动率才会转为正数，第一季恐怕还是衰退。

此外，资通讯产品的海外生产比重持续走高，10月又走高至94%的历史高点，估计这些订单都在中国生产，因此预料对台湾的出口的贡献有限。

--元大投顾总经分析师 纪美均:

外销订单要到明年3、4月间才有转为正成长的机会，预期央行今年12月或明年3月仍有一次降息可能，12月暂先观察美国升息时点及物价波动情形。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1.3角，报32.730。

--台股加权股价指数 收跌0.14%至8,465.45点。

--指标10年期公债104/12R期 殖利率收跌3.26基点至1.1540%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方此前预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。