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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 14:08 BJT

澳洲股市：风险偏好改善提振澳股小涨，创下四年来第二大周线涨幅

路透悉尼11月20日 - 澳洲股市周五小涨，因风险偏好改善，这帮助澳股录得四年来第二大周线涨幅。

澳股S&P/ASX 200指数 升0.3%或13.53点，收报5,256.1点，本周上涨4%。（完）

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