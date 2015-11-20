日本央行：本月将公布一套剔除能源成本的新物价指标，以反映物价上涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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日本央行周五表示，从本月开始将每月定期发布这一新的CPI数据以及其他物价指标，例如一项表明价格上涨产品与下跌产品之比的指标。
“政府的核心CPI(在跟踪整体价格趋势方面)的表现似乎在恶化，尽管这可能是因原油价格大幅震荡带来的暂时影响，”日本央行在一份研究报告中说。
日本央行的新物价指标将在政府公布CPI数据的同日发布。即将到来的发布是在11月27日，届时将出炉政府的CPI数据和央行的物价指标。
日本政府的数据显示，9月核心消费者价格下降0.1%，为连续第二个月下降，继续与央行2%的通胀目标相去甚远。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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