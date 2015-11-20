日本央行：本月将公布一套剔除能源成本的新物价指标，以反映物价上涨

日本央行周五表示，从本月开始将每月定期发布这一新的CPI数据以及其他物价指标，例如一项表明价格上涨产品与下跌产品之比的指标。

“政府的核心CPI(在跟踪整体价格趋势方面)的表现似乎在恶化，尽管这可能是因原油价格大幅震荡带来的暂时影响，”日本央行在一份研究报告中说。

日本央行的新物价指标将在政府公布CPI数据的同日发布。即将到来的发布是在11月27日，届时将出炉政府的CPI数据和央行的物价指标。