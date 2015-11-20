台湾汇市：台币收创半个月新高，外资持续汇入引美元多单平仓

* 台币收升1.3角，创半个月新高

* 美元弱亚币强弹，美元多单纷纷平仓

* 海外NDF折价明显扩大，预期升值心理增强

* 下周一台币实质交易区间料32.450-32.650

路透台北11月20日 - 台币兑美元 周五收升1.3角，创半个月新高。交易员称，受国际美元走弱，以及外资持续汇入激励，台币今日劲升，惟尾盘央行进场干预，把台币打回到32.700以上作收。

他们指出，今天台币随韩元等亚币续弹，迫使满手美元者平仓，海外无本金交割远期外汇(NDF)折价快速扩增，台币实质汇价进一步冲高，最高升至32.520。

〞满手(美元)部位的人都平仓了，今天就看谁跑得快，大家暂时不敢做多美元了。〞一位大型公股银行交易员说。

交易员称，美元多头气氛转变，美元多单纷纷平仓，下周将进入出口商抛汇高峰，料台币有机会升破32.500重要关卡，并挑战32.400的价位。

一外汇银行交易员则认为，从目前美元指数仍偏强观察，这波亚币升值应仅短暂反弹，且随今天台币升至32.550附近，即吸引进口商买入美元，料美元偏强的趋势尚未扭转。

今日台币实质交易区间在32.520-32.583，上日在32.629-32.749；台币终场以32.730作收，创半个月新高，此前收盘高位在11月6日的32.730。

交易员预估，下周一台币实质区间料在32.450-32.650间。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度大幅扩增，显示市场预期台币升值心理增强。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.515/32.545，上日收在32.480。

多数亚洲新兴市场货币在周五上涨，料将录得周线涨幅，因预计美联储在12月升息后，到2016年仅会渐进调升利率，这令美元升势受限。韩元/美元周线上涨0.8%，出口商结算需求与海外基金提供支撑。

台湾股市周五小幅收跌；分析师表示，大盘指数在上日大幅弹升后，今日因部分涨多个股略见获利了结卖需而稍见拉回整理，但指数大致守稳在8,400点上方盘整，周线收高1.6%。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超11.77亿台币，连两个交易日买超共计39.68亿台币；上交易日修正后为买超27.90亿台币。

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)