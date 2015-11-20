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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 14:27 BJT

日本股市：连续第四日收涨，长周末假期前交投清淡

路透东京11月20日 - 日本股市周五经历盘中震荡后收盘小涨，连续第四日收升，但交投受抑，因投资者准备迎来三天长周末假期。

日经指数 小涨0.1%，收报19,879.81点。该指数周线上扬1.4%，连续第五周收涨。下周一日本金融市场将因国定假日休市。

东证股价指数 收涨0.2%，报1,603.18点，成交量仅18亿股，低于90日每日均量23亿股；JPX-日经400指数 小涨0.2%，收在 14,460.70点。(完)

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