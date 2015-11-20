全球金市：现货金本周料收在近五年低点，因美元走强压制金价

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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0609 GMT，现货金 小涨0.4%至每盎司1,085.80美元。金价周三触及每盎司1,064.95美元，创五年多最低，本周料周线基本持平。
美国期金 涨0.7%至每盎司1,086美元。
美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的信心。
美元周五持稳，此前在近期涨势推动下曾兑一篮子货币触及七个月最高。
有关中资银行对黄金出借业务更为谨慎的消息，可能会令金价进一步承压。
据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。中国是世界最大的黄金消费国。
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价格 上日收盘 变动 涨跌%
现货金 1085.80 1082.00 3.80 0.35
现货银 14.27 14.23 0.04 0.28
现货铂金 861.25 853.20 8.05 0.94
现货钯金 547.50 536.60 10.90 2.03
COMEX期金 1086 1078 7.60 0.71
COMEX期银 14.265 14.222 0.04 0.30
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 陈宗琦/王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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