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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 14:38 BJT

全球金市：现货金本周料收在近五年低点，因美元走强压制金价

0609 GMT，现货金 小涨0.4%至每盎司1,085.80美元。金价周三触及每盎司1,064.95美元，创五年多最低，本周料周线基本持平。

美国期金 涨0.7%至每盎司1,086美元。

美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的信心。

美元周五持稳，此前在近期涨势推动下曾兑一篮子货币触及七个月最高。

有关中资银行对黄金出借业务更为谨慎的消息，可能会令金价进一步承压。

据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。中国是世界最大的黄金消费国。

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价格 上日收盘 变动 涨跌%

现货金 1085.80 1082.00 3.80 0.35

现货银 14.27 14.23 0.04 0.28

现货铂金 861.25 853.20 8.05 0.94

现货钯金 547.50 536.60 10.90 2.03

COMEX期金 1086 1078 7.60 0.71

COMEX期银 14.265 14.222 0.04 0.30

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 陈宗琦/王兴亚)

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