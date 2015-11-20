台湾货币市场：央行14天定存单利率不变，月底前短率料稳在目前水位

* 短率大致稳于低位 * 央行维持14天期定存单利率不变，下周短率先看持平 * 短票和债券RP利率仍稳于低位 记者 高洁如 路透台北11月20日 - 台湾银行间短率周五大致稳于低位。虽临周末但市场的需求未见 起色，资金仍充裕之下，拆入方找钱平顺。此外，央行并未调降短天期定存单的利率，因此 下周短率料仍先稳于目前水位。 他们表示，由于央行今日并未调整14天期定存单的发行利率，仍旧维持在0.36%，因此 预料短率会先在目前水位持稳，包括短票、跨月拆款等目前都以央行的14天期定存单为指标 ，资金虽滥，但短期利率也尚未见走低压力。 至于下周，交易员表示，虽然是11月的最后一周交易，不过月底的紧缩的效果在宽裕的 市况下并不致发酵，市况应能平稳。 〞月底没什么紧缩效果，除非有意外，比如某家银行突然不拆(出)了，〞一位小型商银 交易员表示。 目前大型银行跨月的拆出利率仍在0.36%，且承做不只一家，票券商月底的的调度应能 顺畅无虞。 台湾央行周五表示，将于下周一(23日)发行14天期存单，利率维持先前的0.36%。 本地时间1510 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.550 33.007 台湾加权股价指数<.TWII 8,465.45 8,477.20 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.303% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.280-0.375% **短票利率也稳于低位** 短票市场方面，交易商指出，央行未如预期调降14天期定存单，而是维持0.36%不变， 预料短期内市场利率会先维持在目前水位，尚未有向下压力。 此外，临近周末，市场的短票量稍大，但资金调度无碍，部分票券商则表示，因与拆款 和债券附买回市场一同调度资金，因此在短票方面的个别资金缺口，倒也未见明显扩大。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，较少部分成交在0.38% ；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走低至 0 .372%，上日在0.373%；上日区间0.37-0.41%，前日在0.37-0.40%；上日成交量107.26亿台 币，前日67.73亿台币。 周五央行定存单到期金额576.5亿。发行金额稍晚央行才会公布。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为170亿台币，累积超额准备5,028亿台 币、加计前期1%的超额准备达6,042亿台币。 **RP利率稳于低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前投信、银行及寿险的资金仍呈宽裕，目前 新找券仍颇为困难，因此仍以到期续做为主，很少能够增加承做债券附条件交易。 票券商也表示，目前债券附条件交易的券仍然很少，整体而言大致还是供不应求。 〞我要还钱，客人还会念一下，〞一位证券商交易员说。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0.40%，部分在0 .39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分为0.49%。债券附买回成交利率高低，与 票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相 当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落 在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 黄凯)