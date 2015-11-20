国际油市：布兰特原油微涨，美国原油持稳在三个月低点附近

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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“油市明显呈区间波动态势...这主要是因为基本面仍未改变，”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，“市场担心伊朗石油的可能涌入。”
另外Ang还在周五发布的一项报告中表示，油价“正在形成下降三角型态，表明近期油价还将可能下滑。”
原油期货价格自2014年中期以来已下跌60%左右，因每日供应较需求多出约70万-250万桶，分析师称，这种过剩局面将持续至2016年很晚的时候。
市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。
澳新银行(ANZ)周五称，“原油近月期货走软已导致油市再度陷入深度正价差状态。”
该行指出，近月期货与2016年12月合约价差CLZ5-Z6已触及每桶近8美元的纪录新高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/刘秀红；审校 白云/于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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