国际油市：布兰特原油微涨，美国原油持稳在三个月低点附近

“油市明显呈区间波动态势...这主要是因为基本面仍未改变，”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，“市场担心伊朗石油的可能涌入。”

另外Ang还在周五发布的一项报告中表示，油价“正在形成下降三角型态，表明近期油价还将可能下滑。”

原油期货价格自2014年中期以来已下跌60%左右，因每日供应较需求多出约70万-250万桶，分析师称，这种过剩局面将持续至2016年很晚的时候。

市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。

澳新银行(ANZ)周五称，“原油近月期货走软已导致油市再度陷入深度正价差状态。”

该行指出，近月期货与2016年12月合约价差CLZ5-Z6已触及每桶近8美元的纪录新高。(完)

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