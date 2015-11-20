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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 14:48 BJT

新兴汇市：多数亚币上涨，因美联储渐进升息前景令美元升势受抑

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.81 122.86 +0.04 -2.56 119.66

坡元 1.4106 1.4129 +0.16 -6.00 1.3260

台币 32.534 32.860 +1.00 -2.51 31.718

韩元 1152.14 1161.70 +0.83 -4.59 1099.30

泰铢 35.66 35.86 +0.56 -7.74 32.90

菲律宾披索 47.00 47.14 +0.30 -4.85 44.72

印尼卢比 13620.00 13775.00 +1.14 -9.10 12380.00

印度卢比 66.10 66.18 +0.12 -4.64 63.03

马币 4.2680 4.3445 +1.79 -18.08 3.4965

人民币 6.3818 6.3840 +0.03 -2.79 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英/陈宗琦；审校 白云/王兴亚)

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