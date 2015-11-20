《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆以外亚币承压

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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0645 GMT
* 欧元/美元跌0.13%，澳元/美元涨0.13%，新西兰元/美元上涨0.32%，美元/印尼卢比跌1.23%
* 美元/马币跌1.75%，美元/韩元跌0.64%，10年期美债收益率报2.2588%，美国原油期货小涨0.02%
* 伦敦期铜涨0.16%，日经指数收高0.1%，中国沪综指涨0.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.39%
* 考虑到贸易条件的大幅波动，澳洲整体表现很好--澳洲央行
* 消息人士称，人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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