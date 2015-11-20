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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆以外亚币承压

0645 GMT

* 欧元/美元跌0.13%，澳元/美元涨0.13%，新西兰元/美元上涨0.32%，美元/印尼卢比跌1.23%

* 美元/马币跌1.75%，美元/韩元跌0.64%，10年期美债收益率报2.2588%，美国原油期货小涨0.02%

* 伦敦期铜涨0.16%，日经指数收高0.1%，中国沪综指涨0.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.39%

* 考虑到贸易条件的大幅波动，澳洲整体表现很好--澳洲央行

* 消息人士称，人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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