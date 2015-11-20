台湾债市：10年公债殖利率收跌创逾七周新低，资金偏滥令多方买盘进驻

* 10年债殖利率收跌创七周新低 * 市场资金偏滥令多方买盘进驻 * 下周104/12R殖利率区间暂看1.12-1.18% 路透台北11月20日 - 台湾10年104/12期增额公债 殖利率周五收跌，创同年期券逾七周新低 。交易员认为，盘前央行公布14天期存单利率维持在0.36%不变，稍让多方力道受阻，但随着104/12R殖利率盘 初微扬过程中，买盘进驻带动殖利率趋跌靠向1.155%，因应市场资金充沛急需去化管道，下周台债走势料续偏 多。 他们指出，今日104/12二次增额券展开发行前交易，成为市场交投重心，致现券交投稍有转弱，至于104/ 12R首日发行前交易因多方突袭令殖利率跌幅拉大，提振多方势力抬头引领各年期主流券殖利率联袂趋跌整理 。 “WI(发行前交易)刚开始很热，通常都是悲剧收场；WI刚开始很空，通常结局会比较好。〞一位民营银行 交易员说。 周五104/12R发行前交易殖利率收在日低1.1540%，此前10年券收盘低位为9月30日的1.1415%。 另位银行台债交易员则提及，由于市场资金偏滥，券源供给远低于市场胃纳，才会让多方趁势攻击，104/ 12R首日殖利率一度跌破1.16%关键价位，短线多方气焰略占上风，若该券殖利率失守1.15%，下方就很难预测 了。 交易员表示，短线台债仍待消化金融机构增持部位的买需，在“资金多、供给少”的情况下，多方势力抬 头，趁势突破近期10年券殖利率既有区间低位，在资金行情催化下，短期主流券殖利率有望续探低位，但仍须 提防停利卖压。 交易员预估，下周五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.75%；10年公债104/12二度增额券发行前交易主 交投则料在1.12-1.18%。 美国较长期公债周四表现连续第二个交易日好于短期公债，因一周初请失业金人数减少，其他经济数据强 劲，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下个月升息的预期。指标10年期公债 价格涨6/3 2，收益率为2.246%，下跌2个基点。 此外，台湾股市周五小幅收跌；分析师表示，大盘指数在上日大幅弹升后，今日因部分涨多个股略见获利 了结卖需而稍见拉回整理，但指数大致守稳在8,400点上方盘整，周线收高1.6%，预期下周大盘续在季线附近 盘整。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.75 0.7225% *0.7225-0.7488% 15.50 10 104/12R -3.26 1.1540% *1.1540-1.1835% 126.50 注*：表该券殖利率自发行前交易以来以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.7960 10 104/12 1.1530 5 104/13 0.7225 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)