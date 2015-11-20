中国新债：吉林定向发行17.2亿元一般和专项债，利率较下限上浮17%

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海11月20日 - 中国吉林省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额17.209亿元人民币的地方政府债，全部为置换，其中一般债10.805亿元，专项债6.404亿元，各期限利率较下限均上浮17%。
一般债券包括三年、五年、七年和10年四个期限，利率依次为3.32%、3.50%、3.68%和3.67%。发行规模上，除三年为1.0805亿元外，其他三个期限同为3.2415亿元。
同时发行的专项债券仅包括五年和10年两个品种，利率与同期限一般债相同，发行量均为3.202亿元。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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