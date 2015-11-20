中国新债：吉林定向发行17.2亿元一般和专项债，利率较下限上浮17%

路透上海11月20日 - 中国吉林省财政厅周五公告，今日采用定向承销方式发行了总额17.209亿元人民币的地方政府债，全部为置换，其中一般债10.805亿元，专项债6.404亿元，各期限利率较下限均上浮17%。

一般债券包括三年、五年、七年和10年四个期限，利率依次为3.32%、3.50%、3.68%和3.67%。发行规模上，除三年为1.0805亿元外，其他三个期限同为3.2415亿元。

同时发行的专项债券仅包括五年和10年两个品种，利率与同期限一般债相同，发行量均为3.202亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)