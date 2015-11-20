日本债市：公债价格多数下滑，因投资者在长周末到来前获利了结

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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“我们看到在长周末到来前，出现了一些获利了结，”三菱UFJ摩根士丹利的高级市场分析师Naomi Muguruma说。
日本央行周五表示，本月将公布一套新的物价指标，重整衡量物价趋势的方法，意在显示该国低于目标的通胀率是受到能源等高波动性因素的影响。
这一消息打击了日本债市人气，或许给一些投资者提供了抛售的理由，因此举令有关日本央行最终将推出额外宽松措施以实现通胀目标的预期降温。
受现货公债价格下跌影响，10年期日本公债期货价格 下跌0.15点至148.39。
但3个月期公债收益率(殖利率) 降至负0.150%的纪录低点，两年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.030%，为1月以来最低水准。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% -0.5 -0.025%
五年期公债 0.040% +1.0 0.030%
10年期公债 0.315% +2.0 0.295%
20年期公债 1.080% +1.5 1.065%
30年期公债 1.395% +1.5 1.380%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.39 -0.15 148.54
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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