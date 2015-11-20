日本债市：公债价格多数下滑，因投资者在长周末到来前获利了结

“我们看到在长周末到来前，出现了一些获利了结，”三菱UFJ摩根士丹利的高级市场分析师Naomi Muguruma说。

日本央行周五表示，本月将公布一套新的物价指标，重整衡量物价趋势的方法，意在显示该国低于目标的通胀率是受到能源等高波动性因素的影响。

这一消息打击了日本债市人气，或许给一些投资者提供了抛售的理由，因此举令有关日本央行最终将推出额外宽松措施以实现通胀目标的预期降温。

受现货公债价格下跌影响，10年期日本公债期货价格 下跌0.15点至148.39。

但3个月期公债收益率(殖利率) 降至负0.150%的纪录低点，两年期公债收益率 下降0.5个基点至负0.030%，为1月以来最低水准。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% -0.5 -0.025%

五年期公债 0.040% +1.0 0.030%

10年期公债 0.315% +2.0 0.295%

20年期公债 1.080% +1.5 1.065%

30年期公债 1.395% +1.5 1.380%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.39 -0.15 148.54

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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