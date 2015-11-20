香港个股：山水水泥称开曼法院将清盘聆讯进一步押后至下周一

路透香港11月20日 - 中国山水水泥集团有限公司 周五称，开曼法院已将申请清盘聆讯进一步押后至下周一（23日）。

由于陷入财困，山水水泥董事会上周向公司注册地的开曼群岛大法院提交清盘呈请，并申请委任共同临时清盘人，其后公司第二大股东山水投资向法院提交驳回清盘呈请的请求。

山水水泥中午在联交所的声明称，Mangatal法官昨天对驳回清盘请求进行了进一步聆讯但并未作出裁决，并将山水水泥申请委任共同临时清盘人以及山水投资请求驳回清盘的聆讯押后至11月23日下午4时30分（开曼群岛时间）进行。

山水水泥因子公司山东山水水泥20亿元人民币超短融资券到期未能偿还，触发整个集团其他债务交叉违约，山水水泥须提早赎回2020年到期本金总额5亿美元息率7.5%的担保优先票据 。

山水水泥此前称，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案。此外，其单一最大股东天瑞集团亦愿意向山水水泥提供股东贷款，或让天瑞集团作为共同担保人为山水水泥取得第三方资金。

以离岸公司形式在香港上市的山水水泥属于红筹股，其总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥 以及中国建材 的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.67%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌。（完）

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