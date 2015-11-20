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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 15:44 BJT

日本经济：越来越多散户投资者对安倍经济学感到悲观--调查

路透东京11月20日 - 周五公布的一项调查显示，越来越多的日本散户预计未来12个月经济将出现零增长或衰退。

此项调查是由高盛资产管理进行的。这成为了安倍政府史无前例的刺激措施未能赢得投资者信心的最新佐证。

据这项调查，36.5%的受访者还认为，日本经济将回到通缩，在去年的类似调查中该比例为27%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)

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