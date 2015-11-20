日本经济：越来越多散户投资者对安倍经济学感到悲观--调查

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京11月20日 - 周五公布的一项调查显示，越来越多的日本散户预计未来12个月经济将出现零增长或衰退。
此项调查是由高盛资产管理进行的。这成为了安倍政府史无前例的刺激措施未能赢得投资者信心的最新佐证。
据这项调查，36.5%的受访者还认为，日本经济将回到通缩，在去年的类似调查中该比例为27%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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