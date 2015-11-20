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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 16:04 BJT

路透基点：台湾大同旗下尚志资产获得32.7亿台币贷款--TRLPC

路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市综合企业--大同股份有限公司的一家子公司签署首份贷款协议，获得32.7亿台币(1.01亿美元)四年期定期贷款。

台湾银行担任独家牵头行、簿记行和额度代理行，另有其他七家银行加入了一般联贷。

总部位于台北的房地产开发商--尚志资产开发股份有限公司是这笔子弹式贷款的借款人。贷款分为四部分：A部分5.9亿台币、B部分19.8亿台币、C部分4.9亿台币和D部分2.1亿台币。

A部分贷款利率为中华邮政公司一年定期存款利率加码112个基点，B、C、D部分贷款的利率为同一指标加码121个基点。

所得资金用于资本开支。贷款于10月2日签约。

大同上次是在9月份入市筹资，获得10亿台币两年期定期贷款，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码160个基点，税前保底利率设为2.5%。

大同成立于1918年，主要生产消费类数码产品。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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