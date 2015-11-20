路透基点：台湾大同旗下尚志资产获得32.7亿台币贷款--TRLPC

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市综合企业--大同股份有限公司的一家子公司签署首份贷款协议，获得32.7亿台币(1.01亿美元)四年期定期贷款。
台湾银行担任独家牵头行、簿记行和额度代理行，另有其他七家银行加入了一般联贷。
总部位于台北的房地产开发商--尚志资产开发股份有限公司是这笔子弹式贷款的借款人。贷款分为四部分：A部分5.9亿台币、B部分19.8亿台币、C部分4.9亿台币和D部分2.1亿台币。
A部分贷款利率为中华邮政公司一年定期存款利率加码112个基点，B、C、D部分贷款的利率为同一指标加码121个基点。
所得资金用于资本开支。贷款于10月2日签约。
大同上次是在9月份入市筹资，获得10亿台币两年期定期贷款，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码160个基点，税前保底利率设为2.5%。
大同成立于1918年，主要生产消费类数码产品。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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