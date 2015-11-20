新债招标：进出口行三年美元债最终发13.6亿美元，利率3M Libor+100bp

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海11月20日 - 中国进出口银行周五公告，今日通过簿记建档方式、数量招标发行的三年期境内美元债券，最终发行规模为13.6亿美元。票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。
该期债为进出口行今年第一期境内美元债，此前公告计划发行总额为不低于5亿美元。从缴款日开始每三个月计息一次；11月30日缴款并起息，11月20日至30日进行分销。
牵头主承销商包括农行 、三菱东京日联银行(中国)、工行 、瑞穗银行(中国)和中行 ，主承销商为交行 和建行 。
中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券已发行规模仅逾100亿美元，以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。
今年7月和9月，国开行发行了两期三年期境内美元债，规模分别为13.3亿美元和6.7亿美元；两期债均采用浮动利率，定价亦为以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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