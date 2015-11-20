投行观点：2016年全球经济改善，中国经济转型将继续拉低大宗商品-高盛

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透北京11月20日 - 高盛最新发布的全球市场展望报告认为，2016年全球增长将有所改善，通缩风险降低。尽管美元对G10的主要货币将升值，但已连续贬值的新兴市场在2016年估值将趋于稳定，而大宗商品的下行还将持续更长的时间。
报告认为，发达经济体的货币政策将各自为政，美国经济复苏和就业好转将推动美联储进入收紧通道，但欧洲央行和日本央行仍有艰巨的宽松任务。预计到2017年，美元将对G10主要货币升值20%。
“2016年在消费主导下，发达国家的经济活动将继续扩张，...加息后美元资产的回报率的提高将受限于耶伦的政策。”报告指出。
报告认为，发展中国家的状况有所不同，改革期的中国经济将继续放缓，长期走低的油价也会继续影响产油国，不过俄罗斯和墨西哥的货币贬值吸收了部分贸易冲击。新兴经济体的储备改善可形成缓冲，并避免暴跌风险。
报告并指出，中国经济正在由投资拉动转向需求拉动， 这让投资性大宗商品需求（粗钢、水泥、铁矿石等）降低幅度远大于消费性大宗商品（能源、铝）等，而这种转变是永久性的。（完） (发稿 孙琦子; 审校 李文科/曾祥进)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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