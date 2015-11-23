台湾货币市场：11月23日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北11月23日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期453.05亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)9,954.9亿台币： 11/24 541.00亿台币 11/25 4,621.50亿台币 11/26 1,244.20亿台币 11/27 271.00亿台币 11/30 2,707.00亿台币 12/01 5,742.20亿台币 12/02 2,351.50亿台币 12/03 2,476.50亿台币 --公债付息共21.652905亿台币。 11/24 88甲2期17息 16.50亿台币 11/26 103甲16期1息 5.152905亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 罗两莎)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选