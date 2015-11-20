欧洲央行10月政策会议记录显示，欧洲央行无法实现通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。央 行重申了此前的立场，即做好了采取行动的准备，并将在12月3日的会议上再度审视其政策。 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美联储近十年来首次开启紧缩周期后，可能将以“缓慢... 断断续续”的方式升息。他表示，本轮升息周期到达终点时的利率水平可能要低于以往的升息周期，正如经济 趋势增长率有所下滑所暗示的那样。 美联储副主席费舍尔暗示，美联储把即将升息的意图传达得太好了，以至于其他地方的央行官员甚至都有 点不耐烦了。“美联储将继续观察未来的数据，目前还没有做出最终决定。我们已经尽了最大努力，避免升息 时惊扰市场和其他国家政府，一段时间以来一些新兴市场(及其他国家)的央行官员一直对美联储说‘做就是了 ’。” 香港财政司司长曾俊华周五称，各方对美国加息已有准备，相信在有预期下能够应对加息带来影响。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 白云)