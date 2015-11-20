重发-中国债市：中金所称下周将恢复收取五年国债期货平今仓手续费，每手3元

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(重发以润饰标题)
路透上海11月20日 - 中国金融期货交易所周五公告称，根据市场运行情况，经研究决定，自12月1日（星期二）起，五年期国债期货各合约<0#CTF:>的平今仓交易手续费调整为每手3元人民币；而此前五年期货合约平今仓免收手续费。
市场人士表示，目前国债期货日内交易量过大，投机气氛较为浓厚，中金所重新开始收取平今仓手续费意在增加日内交易成本。
中金所五年国债期货2013年9月上市时手续费标准暂定为每手3元，而随后为活跃市场交易，中金所自2014年1月2日起开始对平今仓交易免收手续费。（完）
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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