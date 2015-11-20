重发-中国债市：中金所称下周将恢复收取五年国债期货平今仓手续费，每手3元

(重发以润饰标题)

路透上海11月20日 - 中国金融期货交易所周五公告称，根据市场运行情况，经研究决定，自12月1日（星期二）起，五年期国债期货各合约<0#CTF:>的平今仓交易手续费调整为每手3元人民币；而此前五年期货合约平今仓免收手续费。

市场人士表示，目前国债期货日内交易量过大，投机气氛较为浓厚，中金所重新开始收取平今仓手续费意在增加日内交易成本。

中金所五年国债期货2013年9月上市时手续费标准暂定为每手3元，而随后为活跃市场交易，中金所自2014年1月2日起开始对平今仓交易免收手续费。（完）