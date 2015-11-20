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市场报道 | 2015年 11月 20日 星期五 16:41 BJT

全球贵金属：11月19日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透11月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量持平于周三，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,282,135.4 11月19日 21,282,135.4 11月18日 0.0 0.00%

iShares 317,256,368.7 11月19日 317,256,368.7 11月18日 0.0 0.00% (完) (编译 白云; 审校 高琦)

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