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市场报道 | 2015年 11月 20日 星期五 16:43 BJT

《汇市简讯》欧洲央行总裁称下月可能动用强大政策工具，欧元下跌

0830 GMT

* 德拉吉谈话暗示欧洲央行下月将动用强大的政策工具

* 德拉吉称通胀下行压力上升

* 德拉吉称将做出必须的努力，尽快提升通胀率

* 认为资产购买计划是有力且灵活的工具

* 存款利率水平可以促进资产购买计划(APP)的传导效果

* 欧元/美元下滑至1.0675。跌破100小时移动均线切入位。接着可能下看小时云区底部1.0668 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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