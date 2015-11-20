《汇市简讯》欧洲央行总裁称下月可能动用强大政策工具，欧元下跌

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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0830 GMT
* 德拉吉谈话暗示欧洲央行下月将动用强大的政策工具
* 德拉吉称通胀下行压力上升
* 德拉吉称将做出必须的努力，尽快提升通胀率
* 认为资产购买计划是有力且灵活的工具
* 存款利率水平可以促进资产购买计划(APP)的传导效果
* 欧元/美元下滑至1.0675。跌破100小时移动均线切入位。接着可能下看小时云区底部1.0668 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。