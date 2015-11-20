版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 17:06 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减6.5亿台币，中止连三周净增

路透台北11月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减6.5亿台币，中止连三周净增，央行存单未到期
余额为7兆(万亿)3,699.85亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增23.05亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
 日期    到期量(亿)         发行量(亿)          增加/减少(亿)
  11/16              530.0               529.0                -1.00
  11/17            5,479.5             5,471.5                -8.00
  11/18            1,447.3             1,449.3                +2.00
  11/19            1,881.5             1,878.5                -3.00
  11/20              576.5               580.0                +3.50
 总计              9,914.8             9,908.3                -6.50
  
   日期  91天期发行量(亿  182天期发行量(亿
         )                )
  11/16               51                 7
  11/17               34                 5
  11/18                4                 2
  11/19                5                 2
  11/20                5                 3
 总计                 99                19
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐