《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减6.5亿台币，中止连三周净增

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北11月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减6.5亿台币，中止连三周净增，央行存单未到期 余额为7兆(万亿)3,699.85亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增23.05亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 11/16 530.0 529.0 -1.00 11/17 5,479.5 5,471.5 -8.00 11/18 1,447.3 1,449.3 +2.00 11/19 1,881.5 1,878.5 -3.00 11/20 576.5 580.0 +3.50 总计 9,914.8 9,908.3 -6.50 日期 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿 ) ) 11/16 51 7 11/17 34 5 11/18 4 2 11/19 5 2 11/20 5 3 总计 99 19 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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