欧元债市：希腊公债收益率向一年低点回落，该国议会批准改革议案

希腊周四通过了一份改革议案，该议案给出了有关税款拖欠和房屋止赎方面的处理规定。该议案将创造条件，以便希腊能获得用以偿还国家欠款的20亿欧元(21.5亿美元)、并进一步获得帮助希腊四大银行进行资本重组的100亿欧元。

“希腊政府能够通过此项议案实属不易，”DZ Bank策略师Felix Herrmann称，“这是为获得下一批救助资金扫清障碍的关键一步，为希腊公债带来利好。”

希腊指标10年期公债收益率 跌6个基点至6.98%，距离本周稍早所及2014年10月以来最低位不远。7%的收益率水平在欧元区具有重要心理意义，在危机最严重期间，多个国家都曾在借款成本超过该水平后申请救助。

希腊公债的表现优于其他欧元区公债，其他公债收益率均大致持平。

德国指标10年债收益率触及三周最低0.47%。

德拉吉在周五早间的讲话中表示，欧洲央行将尽其所能尽快提升通胀。 (完)

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