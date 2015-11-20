欧元债市：希腊公债收益率向一年低点回落，该国议会批准改革议案

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
希腊周四通过了一份改革议案，该议案给出了有关税款拖欠和房屋止赎方面的处理规定。该议案将创造条件，以便希腊能获得用以偿还国家欠款的20亿欧元(21.5亿美元)、并进一步获得帮助希腊四大银行进行资本重组的100亿欧元。
“希腊政府能够通过此项议案实属不易，”DZ Bank策略师Felix Herrmann称，“这是为获得下一批救助资金扫清障碍的关键一步，为希腊公债带来利好。”
希腊指标10年期公债收益率 跌6个基点至6.98%，距离本周稍早所及2014年10月以来最低位不远。7%的收益率水平在欧元区具有重要心理意义，在危机最严重期间，多个国家都曾在借款成本超过该水平后申请救助。
希腊公债的表现优于其他欧元区公债，其他公债收益率均大致持平。
德国指标10年债收益率触及三周最低0.47%。
德拉吉在周五早间的讲话中表示，欧洲央行将尽其所能尽快提升通胀。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。