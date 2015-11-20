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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 17:30 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币逆转收跌刷新两个半月低点，贬值预期推升期权波动率

* 人民币小幅收跌至逾两个半月新低，逆转早盘升势
    * 成交略放大
    * 贬值预期推升期权波动率
    * 央行维稳意志坚决，短期人民币料难现大幅升贬

 (新增收盘报价)
    路透北京11月20日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收跌，逆转早间升势，收盘并刷新逾两个半
月低点。交易员称，美元/人民币期权波动率最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预
期日渐升温，美元指数反弹，推动人民币汇价最终走弱。    
   
    他们并指出，午后购汇需求很旺盛，成交有所放大，6.3850元为监管维稳点位，可见大行结汇维稳举措，
若贬值预期持续升温，料加大央行维稳压力。无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。
   
    “购汇还是很多，6.3850有压力，大行及时offer，...人民币还是要贬值，但节奏会放慢。”一外资行交
易员说。
    
    截止北京时间17:08，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.675/4.125，创
近三个月最高；三个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.50/4.0，虽较昨日有所回落，但仍处于
近三个月来高位。
    
    上述交易员并指出，昨日有消息称人民币在SDR（特别提款权）的权重会仅10%左右，但对汇市影响不大，
“加入才是正道，加入后的权重影响不大。”
    
    亦有交易员表示，在SDR中人民币10%权重已算多，当前并不具备更多权重条件；而入篮后的市场反应仍取
决于央行态度。
    
    了解讨论的知情人士周四对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整SDR货币篮子以更好地反映金融
流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。 
   
    全球汇市方面，恐怖主义的魔掌搅动全世界，在人心惶惶之际，汇市对巴黎恐袭事件反应相对冷静，没有
随着群魔乱舞。市场仍然对准焦点--美联储就要升息了。      
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3853。外汇交易中心自8月24日开始，每天
五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日         上日               升贬
 即期成交价格                             6.385        6.384             -0.02%
 中间价                                   6.378       6.3791              0.02%
 成交额                            171.58亿美元    167亿美元                   
 日内波动幅度(pips)                          87    日高6.378         日低6.3867
 今年以来升贬幅度                                                        -2.83%
 2005年汇改以来升贬幅度                                                  29.62%
 1年期美元/人民币掉期                    +1,265                                
                                                              
 
    离岸人民币市场
  
 工具                   今日    上日
 CNH即期              6.4123  6.4027
 一年期NDF<CNY1YNDFO  6.5965  6.5975
 R=>                          
    
    中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市
商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货
币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

 (发稿 孙琦子/李文科; 审校 张喜良/曾祥进)

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