更新版 1-中国汇市：人民币逆转收跌刷新两个半月低点，贬值预期推升期权波动率

* 人民币小幅收跌至逾两个半月新低，逆转早盘升势 * 成交略放大 * 贬值预期推升期权波动率 * 央行维稳意志坚决，短期人民币料难现大幅升贬 (新增收盘报价) 路透北京11月20日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收跌，逆转早间升势，收盘并刷新逾两个半 月低点。交易员称，美元/人民币期权波动率最近持续上升，显示人民币贬值压力有增无减，且美联储加息预 期日渐升温，美元指数反弹，推动人民币汇价最终走弱。 他们并指出，午后购汇需求很旺盛，成交有所放大，6.3850元为监管维稳点位，可见大行结汇维稳举措， 若贬值预期持续升温，料加大央行维稳压力。无需怀疑央行维稳决心，短期人民币料难现大幅升贬。 “购汇还是很多，6.3850有压力，大行及时offer，...人民币还是要贬值，但节奏会放慢。”一外资行交 易员说。 截止北京时间17:08，美元/人民币六个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.675/4.125，创 近三个月最高；三个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.50/4.0，虽较昨日有所回落，但仍处于 近三个月来高位。 上述交易员并指出，昨日有消息称人民币在SDR（特别提款权）的权重会仅10%左右，但对汇市影响不大， “加入才是正道，加入后的权重影响不大。” 亦有交易员表示，在SDR中人民币10%权重已算多，当前并不具备更多权重条件；而入篮后的市场反应仍取 决于央行态度。 了解讨论的知情人士周四对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整SDR货币篮子以更好地反映金融 流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。 全球汇市方面，恐怖主义的魔掌搅动全世界，在人心惶惶之际，汇市对巴黎恐袭事件反应相对冷静，没有 随着群魔乱舞。市场仍然对准焦点--美联储就要升息了。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3853。外汇交易中心自8月24日开始，每天 五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.385 6.384 -0.02% 中间价 6.378 6.3791 0.02% 成交额 171.58亿美元 167亿美元 日内波动幅度(pips) 87 日高6.378 日低6.3867 今年以来升贬幅度 -2.83% 2005年汇改以来升贬幅度 29.62% 1年期美元/人民币掉期 +1,265 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4123 6.4027 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5965 6.5975 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市 商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货 币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 张喜良/曾祥进)