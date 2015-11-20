金属期市：伦敦期镍跌至2003年来最低，受中国钢铁业陷入困境拖累

包括期锌在内的部分伦敦金属期货在周五亚洲尾盘上涨，因亚洲空头锁定获利，但由于中国今年料将出现25年来的最低经济增速，金属在年底前的前景依然黯淡。

“主要是中国钢铁前景。显然需求方面依然疲软，”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider说。

伦敦金属交易所(LME)期镍 下跌1.7%至每吨8,800美元，为2003年7月以来最低。期镍是LME今年表现最差的金属，自1月以来已累计下跌42%。

其他金属也承压，LME三个月期铜 料将创下两个月以来的最大单周跌幅。该期铜价格曾跌至周四触及的六年半低位4,573.50美元附近，随后收窄跌幅并上涨0.1%至每吨4,635美元。

上海期交所期铜 收盘涨0.7%至每吨34,910元人民币，期锌 和期铅 均上涨逾2%，受空头锁定获利提振。但期镍 和期锡 跌幅均超过1.5%。

金属未来可能进一步下跌。瑞银集团称，中国铝行业料将出现和钢铁行业一样的情景。上海期交所期铝 周五收在每吨10,000元人民币下方，盘中曾触及每吨9,640元的纪录低点。(完)

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