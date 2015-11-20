金属期市：伦敦期镍跌至2003年来最低，受中国钢铁业陷入困境拖累

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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包括期锌在内的部分伦敦金属期货在周五亚洲尾盘上涨，因亚洲空头锁定获利，但由于中国今年料将出现25年来的最低经济增速，金属在年底前的前景依然黯淡。
“主要是中国钢铁前景。显然需求方面依然疲软，”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider说。
伦敦金属交易所(LME)期镍 下跌1.7%至每吨8,800美元，为2003年7月以来最低。期镍是LME今年表现最差的金属，自1月以来已累计下跌42%。
其他金属也承压，LME三个月期铜 料将创下两个月以来的最大单周跌幅。该期铜价格曾跌至周四触及的六年半低位4,573.50美元附近，随后收窄跌幅并上涨0.1%至每吨4,635美元。
上海期交所期铜 收盘涨0.7%至每吨34,910元人民币，期锌 和期铅 均上涨逾2%，受空头锁定获利提振。但期镍 和期锡 跌幅均超过1.5%。
金属未来可能进一步下跌。瑞银集团称，中国铝行业料将出现和钢铁行业一样的情景。上海期交所期铝 周五收在每吨10,000元人民币下方，盘中曾触及每吨9,640元的纪录低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 白云)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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