《全球汇市》ECB总裁德拉吉的讲话打压欧元跌破1.07美元

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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“整体来看，本周一直有一些那样的交易，我们可能会看到这样的趋势(美元走强)重新自行建立。”
欧元兑英镑也下跌将近0.5%，欧元兑瑞郎跌0.3%。市场参与者臆测瑞士央行本周已加大干预力度。
欧元兑英镑 报0.6990英镑，欧元兑瑞郎 报1.0849瑞郎。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0684 1.0732 -0.45 -11.68 1.2097
美元/日圆 122.81 122.85 -0.03 2.80 119.68
欧元/日圆 131.22 131.88 -0.50 -9.64 144.77
美元/瑞郎 1.0141 1.0121 0.20 2.01 0.9941
英镑/美元 1.5289 1.5289 0.00 -1.82 1.5573
美元/加元 1.3302 1.3280 0.17 14.49 1.1618
澳元/美元 0.7215 0.7192 0.32 -11.67 0.8168
新西兰元/美元 0.6574 0.6560 0.21 -15.69 0.7797
欧元/瑞郎 1.0836 1.0868 -0.29 -9.90 1.2026
欧元/英镑 0.6988 0.7017 -0.41 -9.90 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2882 9.3030 -0.16 -1.28 9.4688
美元/挪威克朗 8.6104 8.5974 0.15 15.24 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 高琦/李婷仪/汪红英/陈宗琦/张涛/白云)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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