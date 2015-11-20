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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 17:47 BJT

《全球汇市》ECB总裁德拉吉的讲话打压欧元跌破1.07美元

“整体来看，本周一直有一些那样的交易，我们可能会看到这样的趋势(美元走强)重新自行建立。”

欧元兑英镑也下跌将近0.5%，欧元兑瑞郎跌0.3%。市场参与者臆测瑞士央行本周已加大干预力度。

欧元兑英镑 报0.6990英镑，欧元兑瑞郎 报1.0849瑞郎。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0684 1.0732 -0.45 -11.68 1.2097

美元/日圆 122.81 122.85 -0.03 2.80 119.68

欧元/日圆 131.22 131.88 -0.50 -9.64 144.77

美元/瑞郎 1.0141 1.0121 0.20 2.01 0.9941

英镑/美元 1.5289 1.5289 0.00 -1.82 1.5573

美元/加元 1.3302 1.3280 0.17 14.49 1.1618

澳元/美元 0.7215 0.7192 0.32 -11.67 0.8168

新西兰元/美元 0.6574 0.6560 0.21 -15.69 0.7797

欧元/瑞郎 1.0836 1.0868 -0.29 -9.90 1.2026

欧元/英镑 0.6988 0.7017 -0.41 -9.90 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2882 9.3030 -0.16 -1.28 9.4688

美元/挪威克朗 8.6104 8.5974 0.15 15.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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