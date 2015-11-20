香港个股：新城控股明年开业商业项目11个，之后每年新增10-15个项目

路透上海11月20日 - 中国中型房地产企业--新城控股 高层周五表示，旗下商业地产品牌“吾悦”明年将有11个商业项目开业，之后每年新增的商业项目至少保持在10-15个，目标是2020年开业及在建项目达到80个以上。

公司副总裁张振在公司商业年会上表示，今年公司加快了新城吾悦广场的拓展步伐，截止目前，集团今年新增九幅优质土地，拥有了丰富的商业土地储备。预计今年公司商业租金的收入同比增幅将近七成。

新城控股董事长王振华在参会间隙对媒体表示，新城吾悦广场代表的商业是以休闲旅游度假于一体的全业态购物中心，将来国内只要没有商业综合体项目的地区，集团就愿意投资。

“在A股上市后，新城控股在房地产行业的竞争地位将得到进一步巩固，核心竞争力进一步增强，...新城控股未来必将走上快车道。”王振华指出。

新城控股近期与其子公司新城B 实施“B转A”方案，新城控股将发行A股，全部用于换股吸收合并新城B。新城B自下周一起终止交易，新城控股的A股上市安排目前尚未宣布。

他透露，B转A过程总体顺利，预计年内可以在A股挂牌。另外，公司亦在寻求新的融资渠道，预计下个月或明年一季度，公司将会在上海证交所挂牌资产证券化产品。

另一位公司高层还表示，合并并登陆A股市场后，改变了公司的“造血”功能，近期公司已获得一些国有银行的大额授信。目前是国内资本市场融资良好的窗口期，对公司而言亦是一个好机会。

合并交易完成后，原本新城B负责住宅地产、新城控股负责商业地产的格局将改变，合并后的存续公司将同时运营住宅地产和商业地产两大业务板块。新城控股今年初提出年销售280亿元人民币的目标，商业部分销售目标由去年的60亿增至今年的100亿元。前十月新城累计实施销售额238.2亿元，完成年度目标几无悬念。

新城在全国的战略布局将是以上海为中枢，长三角为核心，并向珠三角、环渤海和中西部地区实施全国扩张的“1＋3”商业战略布局。目前，公司已在全国17个大中城市布局吾悦项目，开业六家商场，在建15家。