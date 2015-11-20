欧洲汇市：英镑兑欧元逼近三个月高位，因央行货币政策前景分化

英镑兑欧元上涨，带动英镑贸易加权指数 升至94.1，周四曾触及高点94.2。

与欧元区货币政策前景形成对比的是，投资者正在押注英国央行将升息，或许在2016年下半年进行。这使两年期英国公债收益率 与同期德国公债收益率之差 维持在近八年最阔水平，并给英镑带来支撑。

英国周五公布的数据显示，10月公共财政恶化，但英镑基本没有反应。英国10月公共部门净借款升至82亿英镑，高于上年同期的71亿英镑，也高于路透调查预估的60亿英镑。

英镑兑美元 几无变动，报1.5288美元。分析师表示，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的上次政策会议纪录强化了美国将在12月升息的预期，美元的任何跌势都可能是暂时的。(完)

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