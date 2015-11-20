路透基点：新希望国际联贷完成签约，金额提高至1亿美元--TRLPC

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月20日 - 新希望国际(香港)有限公司周五发布新闻稿称，已签订1亿美元三年期定期贷款，实际金额高于原始目标7,500万美元。
这笔贷款于11月12日签约，获新希望集团有限公司的担保。新希望国际是中国最大动物饲料生产商--新希望六和股份有限公司的子公司。
牵头行兼额度代理行新加坡大华银行参贷4,000万美元，牵头行中国农业银行迪拜分行、First Gulf Bank Singapore和中国工商银行新加坡分行各参贷2,000万美元。
参贷行获180个基点的综合收益，前端费120个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。
贷款资金将用于一般企业用途、投资项目以及在印尼收购一家鱼场。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选