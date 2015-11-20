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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 18:24 BJT

路透基点：新希望国际联贷完成签约，金额提高至1亿美元--TRLPC

路透香港11月20日 - 新希望国际(香港)有限公司周五发布新闻稿称，已签订1亿美元三年期定期贷款，实际金额高于原始目标7,500万美元。

这笔贷款于11月12日签约，获新希望集团有限公司的担保。新希望国际是中国最大动物饲料生产商--新希望六和股份有限公司的子公司。

牵头行兼额度代理行新加坡大华银行参贷4,000万美元，牵头行中国农业银行迪拜分行、First Gulf Bank Singapore和中国工商银行新加坡分行各参贷2,000万美元。

参贷行获180个基点的综合收益，前端费120个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。

贷款资金将用于一般企业用途、投资项目以及在印尼收购一家鱼场。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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