中国社会：全国最大地下钱庄案告破，4,100亿元资金转移至境外--中国网

路透北京11月20日 - 据中国网周五报导，浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4,100余亿元人民币资金通过该钱庄被转移至境外，是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件。

该案件亦是中国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。此案件是今年中国公安部门在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一专项行动中查处的一起。

专项行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道。

中国公安部此前决定从8月起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。