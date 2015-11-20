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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 19:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受空头回补提振上涨，本周基本持稳

路透东京11月20日 - 东京指标期胶周五上涨，因投资者在长周末前解除空头仓位，不过本周期胶收平，因对于亚洲地区供给过剩和中国需求低迷的担忧挥之不去。

东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶 <0#2JRU:>微幅收高2.1日圆，报每公斤159.7日圆(1.28美元)，盘中接近一周高位160.7日圆。

本周TOCOM期胶走稳，仅微跌0.1日圆。

“在三天的长周末及一短期合约下周到期前，投资者调整仓位，”一位匿名的驻东京交易员表示。

周一TOCOM将休市一天，因公共假日。11月合约将在下周二到期。

“今日市场小升，但全球大宗商品下滑之际，整体人气依旧低迷，”该交易员说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 持平，收于每吨10,340元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤116.6美分，跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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